هاشم: الفرصة ما زالت مؤاتية لإنجاز قانون انتخاب

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم ان “الفرصة ما زالت مؤاتية لإنجاز قانون انتخاب، خصوصا اذا توفرت الارادة الوطنية لدى القوى السياسية، ورؤية وطنية جامعة بعيدا عن سياسة الالغاء والاقصاء والاستئثار. فالوصول الى القانون المطلوب ضروري للبدء بمسيرة تطوير النظام السياسي، لأن اساس البناء الوطني السليم لنظام سياسي عادل ينطلق من قانون الانتخاب، وقانون الانتخاب الذي يؤمن التمثيل الصحيح والعادل لا يكون الا باعتماد النسبية ولبنان دائرة واحدة، والى ان نصل الى تلك اللحظة لا بد من التفتيش عن المشترك بين المكونات الوطنية كافة”.

وبعد لقائه فاعليات في شبعا، طالب الحكومة بـ”ضرورة الاسراع بانجاز مشروع الموازنة وايلاء مطالب اللبنانيين الحياتية الاولوية، والعمل على الايفاء بالوعود التي اطلقتها الحكومة لأن الثقة الحقيقية هي ثقة الناس بحكومتهم ودولتهم”.