الحكومة الكويتية تتجه للإستقالة غدا الإثنين

أكد مصدر برلماني كويتي مطلع ، أن الحكومة الكويتية ذاهبة الى رفع استقالتها الى أمير البلاد غدا الإثنين، مرجحا ان تحظى الإستقالة بالقبول استنادا الى المعطيات السياسية الحالية، وان يستغرق الإعلان عن التشكيلة الجديدة أسبوعين.

وقال المصدر لصحيفة “النهار الكويتية”: “هناك ثلاثة خيارات مستبعدة، اولها إستقالة وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب وحده، والثاني دخول الجلسة الخاصة بمناقشة طرح الثقة، والثالث تدوير الوزير الى حقيبة جديدة”.

وأوضح المصدر نفسهأ أن الكثير من النواب الذين ضغطت عليهم الحكومة لمساندتها في جلسة مناقشة طرح الثقة، أسدوا اليها النصح بالإستقالة الجماعية، والتخلي عن حضور الجلسة او تدوير الوزير، لتجنب بناء جدار عازل مع النواب المعارضين وكذلك المترددون، يدفعهم لاحقا الى السخط على الحكومة كاملة، خصوصا في ظل التنبؤات باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء.