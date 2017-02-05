موسى: للاتفاق سريعاً على قانون انتخاب جديد فالمهل تداهمنا

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى أن الاستحقاقات في لبنان تتم في ربع الساعة الأخير، مشيراً الى أن هناك مساحة مشتركة في بعض القوانين المطروحة.

ولفت موسى في حديث لإذاعة “صوت لبنان – الضبية”، الى أن شرط التمديد التقني يجب أن يكون بعد الاتفاق على قانون انتخاب جديد وإلا فلا تمديد.

واعتبر موسى أن كلام رئيس الجمهورية الأخير ليس تهديداً بل دعوة الى الأفرقاء كافة للإسراع في التوافق على قانون جديد، مشدداً على أن العماد ميشال عون هو حامي الدستور ولن يُقدم على خطوة مجهولة أو خطرة.

ورأى أن القانون المختلط وما يُعرف بـ”قانون ميقاتي” يمكن أن يشكلا أساساً وقاعدة للبحث في قانون الانتخاب، لافتاً الى أن المهل تداهم الجميع والمطلوب الاتفاق سريعاً على قانون جديد.