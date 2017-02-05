فنيش من صريفا: لا نهدف لتصفية حساب ولا ديمقراطية من دون صحة للتمثيل

أكد وزير الشباب والرياضة محمد فنيش “أن الخلاف القائم حول إقرار قانون جديد للانتخابات هو بسبب الحسابات الانتخابية للعديد من القوى، واعتيادهم على حجم تمثيلي لا يتلاءم مع حجمهم وما تتمتع به من تأييد”، مشددا خلال رعايته حملة تشجير في بلدة صريفا الجنوبية التي تأتي ضمن حملة غرس مليون شجرة، على “أننا لا نهدف إطلاقا في ما نعلنه من مواقف لتصفية حساب أو إقصاء أو إلغاء أحد، لأنه لا يوجد ديمقراطية إذا لم يكن هناك صحة للتمثيل، ولا يوجد استقرار إذا لم يكن هناك شعور عند مكونات المجتمع بأن تمثيلها صحيح وليس هناك اعتداء على حقها في المشاركة”.