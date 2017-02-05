الجوزو: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم وهي عدو الإسلام الأول

لفت مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو الى أن “ايران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، دمرت العالم العربي والإسلامي، وأخذت تهدد المقدسات الإسلامية بالخراب والدمار، ارتكبت أعمالاً إجرامية ووحشية في حق أطفال العرب ونساء العرب وشباب العرب”.

وأضاف: “هي عدو الإسلام الأول، لأن إسرائيل لم تحقق من الكوارث الانسانية ما حققته إيران، التي عملت على حصار المدن العربية السنية في العراق وسوريا واليمن وتجويع أهلها، وتهجيرهم قسراً”.

وسأل: “هل نستطيع ان ندافع عن هذا البلد المعادي للعرب والمسلمين؟”.

وختم: “ايران ليست منا، من حمل علينا السلاح ليس منا، وسيعاقب الله إيران وسينتقم منها بالطريقة نفسها التي عاملتنا بها”.