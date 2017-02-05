بلدية اغميد مشقيتي: لتأخذ العدالة مجراها حفاظاً على مؤسسات الدولة

اصدر اهالي ومجلس بلدية أغميد – مشقيتي بيانا جاء فيه: “بناء لدعوة مجلس بلدية عين داره الى مجالس بلديات المنطقة والجوار لعقد مؤتمر صحافي، حضر من قبل مجلس بلديتنا نائب الرئيس سامي الصليبي والزميل سمير ابو غادر، وأثناء تلاوة البيان الصحافي حصل اشكال تم التداول فيه على وسائل الاعلام يوم امس. وتعرض الزميل سمير ابو غادر من بعض المندسين بالأذى اثناء المؤتمر، لذلك نستنكر اشد الاستنكار، ونناشد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التدخل الفوري لتأخذ العدالة مجراها حفاظا على مؤسسات الدولة، كما نناشد السلطات والاجهزة الامنية العمل على محاسبة المعتدين لأنها الملاذ الوحيد للمواطنين، بحيث لا نريد ان تخرج الامور عن سيطرة الدولة وتذهب الى حيث لا تحمد عقباه”.