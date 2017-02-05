كيدنيان من ايران: الزيارة فرصة لتطوير العلاقة السياحية بين البلدين

رأى وزير السياحة اواديس كيدنيان، أن “الطرف الايراني يؤكد من خلال دعوته أنه راغب بتوطيد العلاقات مع لبنان وبخاصة على المستوى السياحي”.

وأشار في حديث الى “وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية”، خلال زيارة لايران تلبية لدعوة مساعدة رئيس الجمهورية الايراني لشؤون السياحة زهرا أحمدي الى انه تحدث مع النقيب الايراني عن “امكان تطوير العلاقة السياحية واستقطاب السياح وإقامة علاقات جيدة على المستوى السياحي بين البلدين، بخاصة ان السنوات الاخيرة شهدت تراجعا كبيرا على مستوى التبادل السياحي بين البلدين”.

وأضاف أن “عدد السياح الايرانيين القادمين الى لبنان تراجع بشكل كبير منذ بداية الازمة في سوريا، بخاصة انهم كانوا يعتبرون سوريا محطة أساسية في طريقهم الى لبنان”.

ولفت الى أنه “ينوي طرح هذا الموضوع مع أصحاب مكاتب السياحة والسفر في ايران خلال لقائه المرتقب بهم في اليوم الاول لزيارته. وهذه المكاتب لديها خبرة في السياحة اللبنانية وكانت تنظم الرحلات الى بيروت”

وتابع: “سأطرح مع المكاتب الايرانية امكان جعل لبنان جهة أساسية للايرانيين خلال عطلة عيد النيروز التي تبدأ الشهر المقبل”.

أما بالنسبة للحركة السياحية من لبنان الى ايران، فأوضح أن “السياحة الدينية لها حضورها الكبير والمستمر، إلا أن جهات لبنانية مهتمة بالاستثمار في ايران زارت طهران اخيرا، وعادت برغبة كبيرة في فتح أبواب الاستثمارات المختلفة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، بخاصة بعد رفع العقوبات الدولية عنها”، مؤكدا “أن اللبنانيين الذين زاروا ايران اخيرا يعرفون الحجم الاقتصادي والاستثماري وايضا السياحي للجمهورية الاسلامية الايرانية”.

وردا على سؤال عما اذا كان هناك اتفاقات سياحية بين البلدين، أسف “لعدم وجود اتفاقات او بروتوكولات سياحية بين بيروت وطهران، لكنه أمل في أن تكون الزيارة فرصة لإحياء هذا الأمر بخاصة انه متفائل إزاء الاداء والتعاطي المشجع من قبل السلطات الايرانية”.

وأكد “ان البلدين قادران على التأسيس لعلاقة ممتازة على المستوى السياحي، وان السفير الايراني في لبنان ابدى الاستعداد الكبير من قبل حكومة بلاده في هذا الاتجاه، وأن الزيارة ستضع حجر اساس لبناء العلاقة المميزة سياحيا بين البلدين”.

وعن وضع السياحة في لبنان، أوضح كيدانيان أن “الامور تحسنت بعد فترة الركکود والتراجع مع انطلاق الازمة السورية وفي ظل الفراغ الرئاسي الذي عرفه لبنان وتدهور العلاقة بين لبنان وبعض الدول الخليجية”.

وأردف: “أن الوزارة في صدد اطلاق مشاريع لتشجيع السياح العرب والايرانيين من خلال اسعار تنافسية وزهيدة سيتم الاعلان عنها قريبا، وهي تتضمن تذاكر سفر واقامة في لبنان لقاء مبلغ لا يتخطى الاربعمئة دولار”.

ورأى أن الهدف هو “استعادة لبنان وجهة أساسية للسياحة في المنطقة، خصوصا اننا شهدنا اخيرا اتجاهات جديدة تتمثل بتركيا ودبي”.

وعن زيارته لطهران، قال: “انها ليست الزيارة الاولى، فقد سبق وزرت الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال شهر ايلول الفائت بمناسبة الاحتفال بتأسيس جريدة أرمنية تدعى “أليق”.

وتحدث عن الانطباعات الايجابية التي كونها بعد زيارته الاولى، فوجد ايران “البلد الذي استطاع رغم الحصار والعقوبات أن يتطور على مختلف المستويات وأن يحقق الاكتفاء الذاتي ليكون عن جدارة دولة عظمى في المنطقة”.

وعن وضع الأرمن الايرانيين أجاب: “تمول الدولة إعادة ترميم الكنائس المسيحية والأرمنية تحديدا. كما ان للأرمن خصوصيتهم وهم يعيشون في جو من الحريات، ما يجعلهم مؤمنين بأن ايران هي بلدهم النهائي”، لافتا الى ان للارمن “مراكز رياضية وثقافية خاصة، ويعيشون من دون قيود، ويتمتعون بالحرية الدينية الكاملة”.