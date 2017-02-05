جعجع زار المطران عودة: متفقون على وجوب الوصول لقانون انتخاب جديد

زار رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع مساء السبت متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة في الأشرفية.

عقب اللقاء، قال جعجع: “يصعب عليّ الكلام اليوم لأن هذه الزيارة ليست ككلّ الزيارات، لا أعرف كيف أُصنّفها: أهي بالدرجة الأولى زيارة روحية أم زيارة صديق لصديقه أم زيارة سياسية واجتماعية أو الى منطقةٍ أُحبّها كثيراً؟ في الواقع، لكلّ هذه الأسباب مجتمعةً تأتي الزيارة لدى سيّدنا عودة”.

وتابع: “لقد تداولنا في أمور كثيرة وتوقفنا مطولاً عند الوضع في المجتمع وفي البلد بحيث أعربنا عن ارتياحنا المشترك خلال الأشهر الأربعة الأخيرة لكلّ ما حصل من تقدم على مستوى وجود الدولة ومؤسساتها وإداراتها، وطبعاً لا يزال ينقصنا الكثير، ولكن بإذن الله طالما أن انطلاقة العهد كانت على هذا الشكل، فنحن ننتظر أن تتطور الأمور الى الأمام”.

وأشار جعجع الى أن “الرأي كان متفقاً مع المطران عودة في ما يتعلق بقانون الانتخاب لجهة وجوب أن يكون لدينا قانون انتخاب جديد”.

وختم رئيس “القوات” متمنياً لعودة دوام الصحة “لنبقى دائمأً متنعمين ببركته”.

تصوير ألدو أيوب