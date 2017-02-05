رئيس وزراء رومانيا ألغى مرسوما يعفو عن الفاسدين

أعلن رئيس وزراء رومانيا سورين غرينديانو السبت إلغاء المرسوم الذي ينص على تخفيف قانون مكافحة الفساد ، والذي أثار مظاهرات غير مسبوقة منذ سقوط الشيوعية في هذا البلد عام 1989، كان آخرها في العاصمة بوخارست.

وقال رئيس الوزراء الإشتراكي الديمقراطي في تصريح: “سنجتمع غدا لإلغاء هذا المرسوم وإيجاد سبيل قانوني لضمان ألا يكون له أي أثر”، مؤكدا أنه ليس في وارد “تقسيم رومانيا” التي تشهد منذ إصدار المرسوم الثلاثاء الماضي مظاهرات يومية يشارك فيها مئات الآلاف.

وبعد أربعة أيام من المظاهرات، شارك الآلاف السبت في مظاهرة بالعاصمة بوخارست توجهت إلى مقر البرلمان رمز الديمقراطية، التي يعتبر المتظاهرون أن المرسوم الذي أصدرته السلطات بشكل استثنائي شكل ضربة لها.

وسارت مظاهرات مماثلة الجمعة شارك فيها بين 100 و150 ألف شخص في نحو خمسين مدينة، بينها كلوي (شمال شرق) وسيبيو (وسط) وتيميشوارا (غرب)، وذلك احتجاجا على مرسوم للعفو عن متهمين بالفساد.

وأصدرت حكومة غرينديانو في وقت مبكر الثلثاء الماضي المرسوم الذي يمهد للعفو عن المتهمين في قضايا فساد بحجة التخفيف من اكتظاظ السجون. وقال معارضون إن المرسوم موجه لوقف الملاحقات ضد زعيم الحزب الإشتراكي الديمقراطي ليفيو دراغينا ومسؤولين إشتراكيين آخرين.