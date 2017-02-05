قبرص أنقذت أكثر من 90 مهاجراً يعتقد أنهم سوريون

أعلنت السلطات في قبرص أنها أنقذت أكثر من 90 مهاجراً يعتقد أنهم سوريون ، كانوا على متن قارب قبالة الساحل الشمالي – الغربي للجزيرة.

ورُصد القارب الذي كان ينقل 93 شخصاً بينهم 47 طفلاً، على بعد ثمانية أميال من الساحل الليلة الماضية، وجرت مرافقته إلى قرية “كاتو بيرغوس” في منطقة “بافوس” غرب قبرص . وسيتم نقل المهاجرين إلى مركز استقبال على مشارف العاصمة “نيقوسيا”، بعد إخضاعهم لفحوص طبية، بحسب ما صرحت السلطات.

وذكر الإعلام المحلي أن المهاجرين أبلغوا الشرطة أنهم انطلقوا من تركيا ، ودفع كل منهم ألفي (2000) يورو للوصول إلى قبرص.

وقبرص، الدولة العضو في الإتحاد الأوروبي تقع على بعد 100 كلم من سوريا ، إلا أنها لم تشهد تدفقاً للاجئين من البلد الذي يشهد حرباً. غير أن مهربي البشر الذين ينقلون المهاجرين من تركيا يستهدفون مدينة بافوس . وفي أيلول وتشرين الثاني 2016، تم إنقاذ 83 و128 مهاجراً على التوالي عند الشواطئ القبرصية.