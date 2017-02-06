عالم إيراني يدرسّ في بلجيكا في إنتظار الإعدام بتهمة التجسس

قضت محكمة إيرانية بإلاعدام على عالم إيراني يعمل في إحدى الجامعات البلجيكية بتهمة التجسس.

وذكرت صحيفة “إندبندت” البريطانية أن العالم هو أحمد رضا جلالي ويحمل الجنسية الإيرانية، وهو متخصص في طب الكوارث (أحد فروع طب الطوارئ)، ويعمل في جامعة بروكسيل الحرة “VUB”.

وأضافت الصحيفة أن السلطات الإيرانية ألقت القبض على جلالي خلال زيارته لأسرته في إيران في نيسان الماضي، ومن المقرر تنفيذ حكم إعدامه في غضون الأسبوعين المقبلين.

وكانت عائلة العالم وزملاؤه التزموا الصمت حول أنباء اعتقاله في محاولة لتجنب تفاقم الوضع، ولكنهم كشفوا الأمر في أعقاب صدور حكم الإعدام. في وحين ذكرت الجامعة البلجيكية في موقعها على الإنترنت، أن جلالي لم يخضع لمحاكمة ولم يزره محام.

وقالت رئيسة الجامعة كارولين باولس إن جلالي: “عالم يؤدي عملا إنسانيا مهما، ويتعرض لحكم دون محاكمة علنية وفي انتظار عقوبة إعدام”، واصفة ذلك بـ”إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان”.

من جهته، أكد أحد زملاء جلالي إنه لم يكن مهتما بالسياسة، و”نحن لا نعتقد أنه قد ارتكب أي خطوة على الإطلاق” ضد الحكومة الإيرانية”، مطالبا بإطلاق سراحه ليعود لمزاولة عمله.

واعرب العالم زميل جلالي عن إعتقاده بأن يكون سبب إعتقال جلالي هو اتصالاته الدولية من خلال الجامعة، وبعضها مع دول معادية لإيران، مثل إسرائيل ، مستدركا أنه حافظ على تكون اتصالاته في المجال العلمي حصرا.

وأطلقت عريضة تحث على إطلاق سراح العالم الإيراني ، وتم توقيع أكثر من 40 ألف شخص عليها حتى الآن.