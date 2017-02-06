حسن خليل عرض مسائل مهنة نقابة المهندسين مع النقيب شهاب

استقبل وزير المالية علي حسن خليل وفداً من نقابة المهندسين برئاسة النقيب خالد شهاب عرض معه للمسائل التي تهم مهنة الهندسة وقطاع البناء.

بعد الاجتماع عدّد شهاب لأبرز المواضيع التي تمت مناقشتها وأبرزها رسم الطابع المالي التي تنوي النقابة اقتراحه، ووضع المهندس من سلسلة الرتب والرواتب وسيل رفع الغبن عنه إضافة إلى موضوع الضريبة على القيمة المضافة TVA والإعفاء الذي يطال النقابة منها.

وكشف شهاب أن الوفد طالب بالمبالغ المتوجبة للنقابة من ضريبة الدخل المستوفاة من أعمال المهندسين وفقاً للقانون رقم 11/64 إضافة إلى حقوق المقاولين ومتوجباتهم خصوصاً في ما يعود لل TVA

وأكّد ان الوزير خليل كان متفهماً ومتجاوباً مع مطالب النقابة وانه اتفق على استمرار التواصل بين النقابة ووزارة المالية.