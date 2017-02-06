مصدر سعودي: زيارة السبهان لمتابعة ما إتفق عليه في قمة عون – سلمان

كشف مصدر سعودي أن الوزير ثامر السبهان سيلتقي اليوم كلاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، ومساء وزير الخارجية جبران باسيل ، فضلاً عن النائب وليد جنبلاط .

ولم يستبعد المصدر نفسه لصحيفة “اللواء”، أن يلتقي الوزير السعودي رئيس مجلس النواب نبيه بري اذا كان خرج من المستشفى، أو عيادته في المستشفى.

وأدرج المصدر زيارة السبهان في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، ومتابعة ما اتفق عليه، خلال زيارة الرئيس عون للمملكة العربية السعودية ومحادثاته مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز .

وأكد المصدر لـ”اللواء”، أن الوزير الزائر سيعيد تأكيد اهتمام الملك سلمان وكبار المسؤولين في المملكة بالوضع اللبناني، والاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.