السعودية تريد ضمانات قبل تفعيل الهبة إلى لبنان

اعتبرت مصادر سياسية سعودية أن زيارة وزير الدولة لشؤون الخليج السعودي ثامر السبهان إلى بيروت الأحد تندرج ضمن مسعى سعودي جدي لمتابعة شؤون العلاقات السعودية اللبنانية ومتابعة التحول الكبير الذي شهدته هذه العلاقات منذ الزيارة التي قام بها الرئيس اللبناني ميشال عون إلى الرياض.

واعتبرت هذه المصادر أن تولي السبهان متابعة الملف اللبناني يأتي منسجما مع مساعي الرجل لإعادة الدفء إلى العلاقات بين البلدين من خلال أول زيارة له عشية الانتخابات الرئاسية والتي أفرجت عن مباركة سعودية لمبادرة الرئيس سعد الحريري لانتخاب ميشال عون رئيسا.

وأضافت هذه المصادر أن الرياض حريصة على دوام التواصل مع الحكومة اللبنانية بغية تطوير التوافق على مجموعة من الملفات المرتبطة بشؤون السياسة والأمن والدفاع.

ورأت هذه المصادر أن اهتمام الطرفين اللبناني والفرنسي بإعادة تفعيل الهبة السعودية يحتاج إلى ترتيب ملفات تضمن أن تستخدم الأسلحة الممولة سعوديا والمصنعة فرنسيا لتحقيق أهداف تعزيز أمن لبنان وقوة وهيبة الدولة اللبنانية، وأن السعودية تريد ضمانات من النظام السياسي اللبناني برمته بأن العلاقات السعودية اللبنانية ومصالح الرياض في لبنان ستكون من ثوابت الحكم اللبناني الجديد.

وكشفت مصادر لبنانية أن السعودية أكدت أن الهبة المقدمة إلى لبنان ستفعّل على مراحل مرتبطة بانسجام الموقف السياسي اللبناني من ملفات المنطقة وخصوصا علاقته بإيران.

ولفتت مصادر لبنانية إلى أن قيام وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق باستقبال الزائر السعودي في مطار رفيق الحريري الدولي قد يكون مؤشرا على أهمية الملف الأمني المشترك بين البلدين وسعي العاصمتين لترتيبات داخله.

ولم تستبعد أوساط لبنانية أن تكون للزيارة علاقة بالسجال اللبناني الداخلي الذي يدور حول القانون الانتخابي الجديد لجهة التشاور والتنسيق مع حلفاء السعودية في لبنان في سعي للإبقاء على جو التوافق العام الذي صاحب الصفقة الداخلية التي أدت إلى انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية.

ورأت أوساط دبلوماسية غربية أن الرياض تسعى للاستفادة من تبدل الموقف الأميركي حيال إيران، لا سيما فرض واشنطن لعقوبات طالت شخصيات وشركات لبنانية، من أجل تعزيز حضورها اللبناني وتعزيز وجهة نظرها خصوصا أن الرئيس عون يستعد لاستكمال جولته العربية إلى مصر والأردن.