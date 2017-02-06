اجتماع جديد في أستانة بشأن سوريا بمشاركة أردنية

يشارك خبراء من الأردن والأمم المتحدة في اجتماع أستانة بشأن سوريا، يوم الإثنين، إلى جانب كل من روسيا وتركيا وإيران، لبحث مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا.

ومن المرتقب، أن يجتمع ممثلون عن روسيا وإيران وتركيا، في العاصمة الكازاخستانية لبحث آليات الرقابة على وقف إطلاق النار في سوريا، ومخرجات اجتماع أستانة الأخير.

ويأتي الاجتماع الجديد بأستانة فيما تعقد الهيئة العليا للمفاوضات خلال الأيام المقبلة اجتماعها في الرياض، لبحث المشاركة في جنيف في 20 شباط، وتشكيل وفد موحد مع الفصائل العسكرية.

وكان اجتماع أستانة الذي ضم وفدي الحكومة السورية والمعارضة، برعاية الدول الثلاث، قد أفضى إلى إنشاء آلية “ثلاثية” لمراقبة وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الاول الماضي.