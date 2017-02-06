بالصور: “جاكيت” الاسد… تكشف الكثير!

ظهر رئيس النظام السوري بشار الأسد في الصور التي تم تدوالها مؤخراً والتي قالت وسائل إعلام سورية إنها خلال زيارة قام الأسد للقرداحة السبت، وهو يرتدي “جاكيت” أسود اللون اعتاد على ارتدائه خلال الفترة الماضية، الأمر الذي عاد وأشعل التعليقات بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

الصورة خلال زيارته إلى صيدنايا قبل نحو عام

واللافت في الموضوع أن “الجاكيت” نفسه ظهر فيه الأسد في أكثر من مناسبة، أولها قبل ثلاثة أعوام عندما زار نقطة للجيش السوري قرب جوبر على تخوم دمشق، ثم ظهر لاحقاً مرتدياً نفس “الجاكيت” العام الماضي خلال زيارة قام بها إلى دير صيدنايا للتهنئة بعيد الميلاد.

الصورة في جوبر قبل عامين

فهل زار الاسد فعلاً القرداحة بعد كل هذه الشائعات المتعلقة بإصابته بجلطة دماغية أم ان “الجاكيت” فضحته؟

الصورة من زيارته إلى القرداحة قبل يومين