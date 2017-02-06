ترامب من فلوريدا: ملتزمون بأمن حلفائنا وسنقاتل من أجلهم

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحافي عقده بفلوريدا التوجه لرفع تسليح الجيش الأميركي لمواجهة المخاطر حول العالم.

وأكد ترامب من قاعدة ماكديل في تامبا بفلوريدا، مقر القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط الاثنين إلتزام أميركا بأمن حلفائها وستقاتل من أجلهم، وقال: “لقوى الموت والدمار، اعلموا بأن أميركا وحلفاءها سيلحقون بكم الهزيمة”، مضيفا “سنتغلب على الإرهاب ولن ندعه يتجذر في بلادنا”.

وكان ترامب وقع مرسوما اواخر كانون الثاني يعطي القادة العسكرين مهلة حتى أواخر شباط لتقديم “استراتيجية شاملة لهزيمة تنظيم داعش”

وأضاف ترامب أن المتطرفين يخوضون “حملة إبادة جماعية، ويرتكبون فظائع في جميع أنحاء العالم”.

وتابع أن “الإرهابيين عازمون على ضرب بلادنا كما فعلوا في اعتداءات 11 ايلول، وكما فعلوا من بوسطن إلى اورلاندو مرورا بسان برناردينو، وفي جميع أنحاء أوروبا”.