الأعور: العلاقة بين عون والحريري ممتازة والتنسيق بينهما كامل

أشار عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب فادي الأعور الى أن العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ممتازة والتنسيق كامل حول كل الملفات موضحاً ان المقامين يعملان على ترتيب الساحة اللبنانية بطريقة جيدة.

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، نفى الأعور كل الكلام عن توتر بين الرجلين يمكن أن يؤدي الى أزمة، قائلاً: هناك مجموعة من السياسيين تحاول الإصطياد في الماء العكر عبر بث مثل هذه الشائعات، لكن لا أحد يستطيع أن يدخل ما بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

أما بالنسبة الى قانون الإنتخابات، فأشار الى النقاش العملي قد انطلق، وبدأت الطروحات والحوارات حول هذا القانون. والكل يعلم ان هذا الملف مرتبط بكل الأطراف على الساحة اللبنانية، من هنا إذا حصل نوع من تباين في وجهات النظر حول القوانين المطروحة، فإن الأمر يكون طبيعياً.

وأكد الأعور أننا دخلنا في حوار جدّي حول قانون الإنتخاب بعد مرور سنوات على طرحه، آملاً في تعمّد “النسبية” في أي قانون إنتخابي، مؤكداً الإنفتاح على الحوار وكل ما يلزم حول هذا الأمر.

وشدّد على أن إقرار قانون للانتخاب يحتاج الى الحوار. وإذا كان هذا الحوار قائماً ومستمراً، فإن الأمور ليست في وضع خلافي على المستوى العام، بل إنها في وضع النقاش التفصيلي حول مختلف بنوده.