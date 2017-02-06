العريضي: لا للفراغ… والشارع بالشارع

أعتبر عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب غازي العريضي أن “طرح “اللقاء الديمقراطي” لقانون الانتخاب ينطلق من قراءة وطنية تتعلق بكل لبنان لا فقط بطائفة الموحدين الدروز”، زاعماً أن طرحهم “هو من أجل البلد والذي لا يعرف تاريخ لبنان والذي ينسى أو يتناسى أو يريد شطب هذه الذاكرة لا يستطيع تعاطي السياسة في هذا البلد”. وأضاف: “هناك من لا يرى المشكلة على حقيقتها أو يتجاهلها ونحن لا نريد إلا الحفاظ على لبنان التنوع ونريد إنجاز مشروع قانون يأخذ بعين الاعتبار ويكرس التنوع”.

العريضي، وفي مقابلة عبر الـ”nbn”، لفت إلى انهم “عندما ينظرون إلى لبنان يرون لبنان التنوع والفريد ولبنان النظام السياسي ولبنان ذا التركيبة السياسية الفريدة في منطقتهم والتي يجب ان نحافظ عليها”، مشدداً على أن “المزايدات والشعارات الوطنية أمرين متناقضين”. وأضاف: “نحن لم ننقلب لا على تاريخنا ولا على مبادئ معلمنا كمال جنبلاط عندما طرح النسبية الذي نرفضه لسبب بسيط أنه عندما تطبيه كل جهة سياسية ستعتم بمنطقتها على عكس ما فقاه كمال جنبلاط”.

وأكّد العريضي أنه “إذا لم نتوصل إلى تفاهم فنحن ذاهبون إلى اشتباك كبير في البلاد فنحن في مرحلة أخطر من مرحلة “17 أيار”، مشيراً إلى أن “6 شباط” إنجاز كبير في تاريخ الحزب التقدمي الإشتراكي”. وأضاف: “لا يجوز الكلام عن فراغ المؤسسات في لبنان ولنقم بالحوار بمرونة من أجل التحضير لاجواء ملائمة من أجل حل المشكلة في البلد”، لافتاً إلى أن “التظاهرات والنزول إلى الشارع في لبنان “Delivery” فعبر كبسة زر يمكن أن نقوم بذلك، لذا لا يتوهمنّ أحد أنه إذا نزل إلى الشارع لا يمكن للآخر أن يقوم بالمثل”.

وتابع العريضي: “ثمة من يقول إن هناك من يعمل على إلغاء الأقليات السياسيّة في الطائفة الواحدة”، سائلاً “من بدأ بهذه العمليّة؟ ألا يحاولون تجسيد هذا الواقع في الطائفة المسيحيّة؟ ماذا قال النائبان فرنجيّة والجميل منذ يومين؟”.

وأوضع العريضي أن “هم من طبقوا الانماء المتوازن في كل المناطق اللبنانية”، مشيراً إلى أننا “أثبتنا كلبنانيين بأننا غير جديرين بممارسة الحرية أو إدارة شؤوننا وفشلنا في إدارة بلادنا”.