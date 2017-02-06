رئيس مركز قرطبا هادي مرهج: لا إنتظام للحياة السياسية إلا بقانون إنتخابي جديد

أكد رئيس مركز قرطبا هادي مرهج على “عدم تخلي “القوات اللبنانية” عن ثوابتها مهما كانت الضغوطات والإغراءات وأنها ستبقى الحراس التي لا تنام، وهي اليوم شريكة فعلية بالسلطة وهدفها الوحيد هو إعادة بناء الدولة على أسس صحيحة”، منوها بوزراء ونواب القوات “البعيدين كل البعد عن الفساد المستشري في إدارات ومؤسسات الدولة”.

وطالب النائب أنطوان زهرا بـ”إعادة النظر بموضوع عدم ترشحه عن قضاء البترون في الإنتخابات النيابية المقبلة لأنه يمثل الحلم ببناء دولة بكل ما للكلمة من معنى في الندوة البرلمانية”، مؤكدا أن “لا إنتظام للحياة السياسية إلا بقانون إنتخابي جديد يصحح التمثيل المسيحي”.

وقال مرهج، خلال حفل عشاء لمركز بلدة قرطبا عبود جنة ومار سركيس في منسقية جبيل في “القوات”، أُقيم في مطعم “بلازا بالاس” – طبرجا: “قدرنا أن نجتمع ونتواصل مع جميع الأفرقاء في قضاء جبيل من دون أي غاية أو مصلحة شخصية من أجل مصلحة مجتمعنا القرطباوي والمنطقة. إننا نرفع الرأس بالإنجازات التي حققتها “القوات اللبنانية” وبالدكتور سمير جعجع الذي لم يرضخ يوما لكل الضغوطات والإغراءات التي مورست عليه على مدى أعوام وذلك من أجل الحفاظ على كرامة ووجود المجتمع المسيحي، وأكد أنه لم يكن هدف “القوات” كسب المغانم والدخول إلى السلطة لمصالح شخصية، وقد تخلى الدكتور جعجع عن ترشحه لرئاسة الجمهورية ودعم وصول العماد عون إلى سدة الرئاسة من أجل إنقاذ البلاد من الفراغ والمجهول والحرب الأهلية”.