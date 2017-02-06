“حزب الله” يطلب تبرعات من مناصريه “لتجهيز مجاهد”!

في إنعكاس للأزمة المالية التي يعيشها، طلب “حزب الله” من مناصريه التبرع له، عبر حملة “لتجهيز مجاهد”، حيث أوعز إلى مسؤوليه وكوادره للاتصال بأبناء بيئته من الأغنياء للتبرع له تحت هذا الشعار من دون أن يقتصر الأمر على الأغنياء فقط، بل ليطاول كل من يستطيع بما يستطيع .

وأثار طلب “حزب الله”، وفق ما ذكرت صحيفة “السياسة” الكويتية، إمتعاض المواطنين، الذين أكدوا أن لا قدرة لهم على التبرع في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها، وطلبوا من الحزب ان يطلب التبرعات من حليفه إيران.

من جهة ثانية، تعرض الوكيل الشرعي العام لعلي خامنئي في لبنان عضو شورى “حزب الله” الشيخ محمد يربك لوعكة صحية ادخل على أثرها إلى مستشفى بهمن، حيث خضع للفحوصات والتحاليل وأجريت له بعدها عملية جراحية، قيل بعدها أنه بصحة جيدة.