حوار “المستقبل” – “حزب الله”: لإنجاز قانون الانتخاب ضمن المهل الدستورية

انعقدت جلسة الحوار الـ40 بين “حزب الله” و”تيار المستقبل”، مساء، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بحضور المعاون السياسي للأمين العام لـ”حزب الله” حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله عن “حزب الله”، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار “المستقبل”. كما حضر الوزير علي حسن خليل.

وبعد الجلسة صدر البيان الاتي: “أكد المجتمعون أهمية انجاز قانون انتخابات ضمن المهل الدستورية وإجراء الانتخابات في مواعيدها. كما جرى البحث في اهمية الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني”