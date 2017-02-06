فقدان 59 جندياً هندياً في منطقة تشهد تمرداً ماوياً

أعلنت الصحافة الهندية أن 59 جندياً من قوة خاصة اعتبروا في عداد المفقودين يوم الأحد، عشية أول انتشار لهم في منطقة في شمال شرق الهند تشهد تمرداً ماوياً.

وكان العسكريون الـ59 متوجهين الى منطقة بيهار مساء الأحد في أول مهمة لهم في هذه الولاية، عندما توقف القطار الذي كان ينقلهم بشكل مفاجئ. فنزلوا منه من دون إعلام رؤسائهم الذين لا يزالون من دون إخبار عنهم، بحسب ما نقلت وكالة الانباء “برس تراست اوف انديا”.

وأفاد ضباط في الوحدة التي يعمل الجنود المفقودون في عدادها بأن تحقيقاً فُتح لمعرفة طريقة اختفائهم من دون ان يتنبه أحد لذلك ساعة وقوع الحادث، بحسب الوكالة نفسها.

وتشهد ولاية بيهار مع ولايات شاتيسغار واوريسا وجارخند ومهاراشترا تمرداً ماوياً منذ العام 1967، ما أدى الى وقوع آلاف القتلى.