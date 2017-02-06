التحالف الدولي يقصف “داعش” قرب سد الفرات في سوريا

قصف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة مدينة الطبقة التي يسيطر عليها تنظيم “داعش” قرب سد الفرات شمال سوريا ، بعد يوم من بدء مرحلة جديدة من حملة تهدف إلى السيطرة على معقل المتشددين في الرقة .

وأكد نشطاء أنباء نشرتها وكالة “أعماق” المرتبطة بالتنظيم الإرهابي، قالت فيها إن 4 غارات استهدفت مدينة الطبقة الواقعة غرب الرقة في الساعات الـ 24 الماضية.

ويوم الجمعة استهدفت ضربات جوية في الرقة 4 جسور على الأقل على نهر الفرات ، في إطار حملة مستمرة منذ أسابيع في المحافظة وقرب السد وفقا لما ذكره نشطاء.

وسد الفرات هو أحد المصادر الرئيسية للكهرباء في سوريا ، وضروري لري المزارع في المنطقة الخصبة حول الرقة.