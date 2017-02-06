هل الصويا يسبّب السرطان أم يقي منه؟

هل نأكل الصويا أو نتجنبه؟ سؤال يطرحه العديد من الأشخاص والإجابة عنه لا تزال نوعاً ما مبهمة إذ إن آراء الأطباء تنقسم بين مؤيّد ومعارض. بعض الأطباء يفضلون تجنّب تناول أطعمة الصويا معتمدين على دراسات سابقة أظهرت أن الصويا يسبّب السرطان. فيما البعض الآخر يوصي المرضى بالإكثار منها كونها مصادر ذات جودة عالية من البروتين ولا تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية والدهون المشبعة.

لكن في دراسة أخيرة، أجراها باحثون من مركز السرطان الشامل في جورج تاون لومباردي في العاصمة واشنطن، أظهرت نتائجها أن الأطعمة المعتمدة على فول الصويا يمكن أن تساعد في الوقاية من السرطان تحديداً الذي يصيب الثدي لدى المرأة.

وأجريت الدراسة على فئتين من الفئران منذ ولادتها: الأولى أطعموها نوعاً واحداً من فول الصويا الذي يسمّى جينيستين، فأظهرت مناعة ضدّ السرطان. أما الفئة الثانية فمنعوها عن تناول أطعمة الصويا فأظهرت ضعفاً في مناعتها ولم تستطع بذلك قتل الخلايا السرطانية وقد أصيب أفرادها بسرطان الثدي. هذا وأظهرت الفئة الثانية خطر عودة الورم حتى بعد إزالته ومعالجته.

وقال الباحثون أن الدراسة قد تفسر لماذا النساء في البلدان الآسيوية، حيث تميل الشعوب إلى استهلاك كميات كبيرة من الأطعمة المعتمدة على فول الصويا، لديهن معدل الإصابة بسرطان الثدي أقل خمس مرات من النساء في الولايات المتحدة.

ليس واضحاً بعد لماذا صويا الجينيستين لديه هذا التأثير على المناعة لدى النساء وحمايتهن من سرطان الثدي، وهو سيكون موضوع الدراسة الجديدة للباحثين.

قد تحمل هذه الدراسة الأمل للكثير من النساء لكن لا يمكن حسم القرار في ما يخصّ نتائجها قبل تجربتها على البشر إذ إن النتائج من التجارب على الحيوانات في كثير من الأحيان لا تترجم إلى البشر.

كريستين الصليبي