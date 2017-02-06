كبارة يلتقي جمعية تجار بيروت… شماس: نحذر من فرض ضرائب جديدة

استقبل وزير العمل الاستاذ محمد كبارة صباح اليوم في مكتبه في الوزارة وفدا من جمعية تجار بيروت برئاسة السيد نقولا شماس الذي قال بعد اللقاء: تشرفنا بزيارة وزير العمل الذي نكن له كل احترام ونعتبره لسان حال كل اللبنانيين، كما نعتبر وزارة العمل وزارة سيادية بامتياز لأنها المعنية بالاستخدام والوظائف للبنانيين.

اضاف: بحثنا في كيفية حماية اليد العاملة اللبنانية وجدّدنا تحذيرنا من اكتساح سوق العمل اللبناني من قبل اصحاب العمل والعمال السوريين ، خصوصا وان هذا يتم بتشجيع من المجتمع الدولي وعلى اللبنانيين التنبه لهذا الخطر.

كما بحثنا في موضوع الضمان الاجتماعي واكّدنا التمسك به ونحن بادرنا الى دفع التغطية الصحيّة بعد سن ال 64 لأننا والعمّال عائلة واحدة .

وطالبنا شمّاس بأنشاء صندوق خاص بالقطاع التجاري في الضمان لان التجار وحدهم لا تشملهم تغطية الضمان .

وقال: تناول الحديث ايضا مشروع الموازنة لهذا العام والذي يتضمن 40 صفحة من الضرائب تطال كل القطاعات والناس وهناك رسوم وضرائب موجعة وتمنينا على معالي الوزير نقل تحذيرنا من هذا الامر الى مجلس الوزراء لان القطاع الاقتصادي كسيح ولا يتحمل ان يضرب بوردة فكيف برسوم وضرائب .