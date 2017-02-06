“فيديو” يؤكد الهجوم الانتحاري على الفرقاطة السعودية

أظهرت لقطات فيديو للهجوم الإرهابي الذي استهدف الفرقاطة السعودية الأسبوع الماضي أثناء قيامها بدورية مراقبة جنوب البحر الأحمر. والفيديو يكذّب ادعاءات الانقلابيين، إذ بدا واضحا أن زورقاً انتحارياً اقترب من الفرقاطة، وليس كما زعمت الميليشيات بأن الهجوم كان بصاروخ موجّه.

من جهة أخرى، وصلت إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي في جدة الفرقاطة “المدينة”، التابعة للقوات البحرية الملكية السعودية، والتي تعرضت الأسبوع الماضي لهجوم إرهابي من قبل الميليشيات الحوثية، أثناء قيامها بدورية مراقبة جنوب البحر الأحمر.

وتمكنت السفينة من الوصول إلى جدة في الموعد المحدد، دون أي تأخير جراء الحادث، حيث كان في استقبالها رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن عبدالرحمن بن صالح البنيان، وقائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن عبدالله بن سلطان السلطان، وقائد المنطقة الغربية، وقائد الأسطول الغربي، وعدد من كبار ضباط الأسطول الغربي.

تشير المعلومات التقنية عن المدمرة إلى أنها تحمل صواريخ توماهوك تستطيع أن تضرب أهدافاً على مسافة مئات الأميال منها، كما أن المدمرة تحمل أجهزة تحسس ورادارات عالية الدقة وتستطيع كشف الألغام والقوارب والصواريخ الموجهة إلى السفينة أو إلى السفن الأخرى وتستطيع تدمير “الهجوم” وحماية السفن والملاحة.

كما أن إرسال المدمرة كول إلى باب المندب يأتي من ضمن استراتيجية متكاملة للرئيس الأميركي الجديد وبدأت تظهر معالمها. فالإدارة الأميركية فرضت عقوبات على إيران لقيامها بتجربة صاروخية وقالت إن الصاروخ قادر على حمل شحنات بوزن ما بين 350 و500 كلغ أي ما يعادل قنبلة نووية وهذه التجربة ممنوعة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2231 الذي يرعى الاتفاق النووي الإيراني.

كما أن إدارة ترمب فرضت عقوبات تتعلّق برعاية الإرهاب وطالت ضابطاً في فيلق القدس يعمل في لبنان بالإضافة إلى عناصر من حزب الله يعملون في إدارة شركات تقدّم الدعم المادي للتنظيم الموضوع على لائحة الإرهاب الأميركية منذ أكثر من عقدين.

ويأتي إرسال المدمرة كول إلى باب المندب جزءاً من هذه الاستراتيجية التي تبدو متكاملة وفي صلبها إنذار إيران وردعها عن تهديد أمن وسلامة جيرانها وعدم التدخّل في شؤونهم.

وأكثر ما يثير الانتباه الآن هو كشف مايك بنس نائب الرئيس الأميركي عن أن الإدارة تقوم الآن بمراجعة الاتفاق النووي مع إيران وأن الرئيس ترمب سيأخذ قراراً بهذا الشأن خلال الأيام المقبلة.