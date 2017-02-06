جريمة الليلكي… أبٌ يوصل ابنه لشراء المخدرات ويُقتل أمام عينيه!

أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ملابسات جريمة قتل المدعو: أ. ع. ( مواليد عام 1990، لبناني) في محلة الليلكي والتي حصلت يوم السبت 4 شباط 2017.

إذ أعلنت أنه بنتيجة التحريات والاستقصاءات التي قامت بها مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، تبين أن المغدور توجه برفقة والده: أ. ع. (مواليد عام 1961، لبناني) الى الليكلي بغية شراء مخدرات من تاجر في المحلة، ولدى وصولهما أرسل لهما التاجر شخصاً مجهول الهوية لتسليمهما المخدرات حيث وقع بينهم خلاف كلامي، أطلق على اثره المجهول النار من مسدس حربي، ما أدى الى إصابة المغدور ووفاته وفرار الفاعل الى جهةٍ مجهولة.

وتبين بنتيجة الفحوصات المخبرية، أن والد المغدور يتعاطى المخدرات، فيما أن المغدور مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف غيابية بجرم مخدرات.

التحقيق جارٍ باشراف القضاء المختص والعمل جارٍ لتوقيف الفاعل.