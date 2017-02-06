الجيش: توقيف 2718 شخصاً خلال شهر

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه ان وحدات من الجيش أوقفت بنتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر كانون الثاني المنصرم، 2718 شخصا من جنسيات مختلفة، لتورط بعضهم في جرائم إرهابية وإطلاق نار واعتداء على مواطنين والإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، وارتكاب بعضهم الآخر مخالفات عديدة، تشمل التجوال داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية.

وقد شملت المضبوطات حزاما ناسفا و20 بندقية حربية و19 مسدسا و37 رمانة يدوية، وكميات من الذخائر الخفيفة، بالإضافة إلى 269 سيارة و4 شاحنات و9 مراكب صيد و118 دراجة نارية، وكمية من المخدرات وأجهزة إتصال وكاميرات مراقبة وأجهزة إلكترونية مختلفة.

تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.