لوبان: المتطرفون يعيشون بيننا.. لكنني أردد مع الجنرال “فرنسا للفرنسيين”

شنت المرشحة للرئاسة الفرنسية عن “الجبهة الوطنية” مارين لوبان هجوما على “العولمة المالية والعولمة المتطرفة”، معتبرة أنهما “عدوان” يهدد قيم الجمهورية الفرنسية.

وقالت لوبان أمام حشد من أنصارها في باريس: “العدو اليوم هو العولمة المالية والعولمة المتطرفة، ويجب أن نكون واضحين ومصممين وموحدين في محاربتنا لهما”.

وأضافت: “التطرف همجي وبسببه يموت يوميا المئات وهو يتناقض كليا مع قيم الجمهورية، المتطرفون موجودون بيننا ويسعون لنشر البربرية في فرنسا وقيم التعدد باتت في خبر كان”… “سنحاربهم في الداخل والخارج وسنطرد كل الأجانب المتطرفين وسنسحب الجنسية من مزدوجي الجنسية في حال قاموا بأعمال إرهابية”.

ونوهت إلى أن “منظومة “شنغن” تريد أن تجعل من بلدنا فرنسا ساحة وملعبا يأتي إليه من يشاء”، واصفة الإتحاد الأوروبي بأنه “خيار فاشل”، ومتهمة إياه بأنه “يفرض وصايته على الدول”. وقالت: “أنوي العمل على خروج فرنسا من الإتحاد”.

ودعت لوبان الفرنسيين لحماية هوية بلادهم مع التحلي بالأخلاق، مشددة على أن “الشعب الفرنسي هو من يحمي هوية بلاده”، مضيفة : “أقول ما قاله الجنرال (ديغول)، فرنسا للفرنسيين”.

وأشادت لوبن بإختيار الشعب البريطاني الخروج من الإتحاد الأوروبي الصيف الماضي، وقالت إنه “إختار حريته عندما قرر الخروج من الإتحاد”.

وكانت الانتخابات التمهيدية لكل من الأحزاب اليمينية واليسارية الفرنسية، خلال الأسابيع الماضية، أسفرت عن اختيار اليمينيين لرئيس الوزراء الأسبق فرانسوا فيون ، الذي تلاحقه وأسرته فضائح مالية، بينما فاز بونوا آمون باختيار أحزاب اليسار والخضر له كمرشحهم في انتخابات الرئاسة.

ويترشح للإنتخابات كل من مارين لوبان ، ووزير الإقتصاد السابق إيمانويل ماكرون . والانتخابات ستجري في نيسان المقبل دون ترشح الرئيس الحالي فرانسوا هولاند لفترة رئاسية ثانية، في ظل سخط شعبي عن أدائه في مدته الأولى.

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