مصادر “التيار الحر”: الرئيس عون لن يسجل على نفسه القبول بـ”الستين”

أكدت مصادر “التيار الوطني الحر” أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يسجل على نفسه القبول بـ”الستين”، ولن يوقع مرسوم تشكيل هيئة الإشراف على الإنتخابات قبل انتهاء مهلة 21 شباط الجاري، ولن يوقع قانون تمديد ولاية مجلس النواب.

واضافت مصادر “التيار” لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أن الرئيس عون يعتبر أن هناك متسعا من الوقت الفاصل، عن نهاية ولاية المجلس النيابي في حزيران المقبل، للتوصل الى قانون جديد للإنتخابات، يتضمن بندا خاصا بتأجيل تقني لأشهر قليلة، ما يعني أن المهل ليست شرطا أو عائقا أو مانعا، للوصول الى قانون جديد، ما دام أنها مرتبطة بالقانون الحالي.

وتقول مصادر “التيار الحر” ان السلطة في حالة الفراغ تعود إلى الشعب، كما يرى رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني ، وفي هذه الحالة يُستفتى الشعب في موضوع قانون الإنتخابات.

إقرأ أيضا: