عون إلى الكويت قريبا.. بعد مصر والأردن

أفادت معلومات أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيزور الكويت ، بعد زيارتيه المقررتين لكل من مصر والأردن في 13 و14 شباط الجاري، تلبية للدعوة التي تلقاها من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقالت مصادر وزارية لبنانية لصحيفة “السياسة” الكويتية، إن الزيارات التي يقوم بها الرئيس عون هدفها تعزيز الإنفتاح اللبناني على الدول العربية، والتأكيد على عمق لبنان العربي كجزء لا يتجزأ من جامعة الدول العربية، وأنه ملتزم قضايا أمته العربية في مواجهة الضغوطات التي تتعرض إليها.

وأكدت المصادر نفسها أن للكويت مكانة خاصة في قلب رئيس الجمهورية، كما في قلب كل اللبنانيين، بالنظر إلى ما قامت به على صعيد مساعدة لبنان وشعبه.