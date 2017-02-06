بنس: الرئيس ترامب يتصرف ضمن صلاحياته.. وقراره شرعي

أكد نائب الرئيس الأميركي مايكل بنس أن الإدارة الأمريكية متأكدة من أن قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة، شرعي، ولا يتعارض مع القانون.

وقال بنس ، في مقابلة مع قناة “أن بي سي” الأميركية: “نحن واثقون من أن الرئيس يتصرف ضمن صلاحياته” … “عمل الرئيس هذا وفقا للدستور، ويملك أساسا قانونيا”.

وأشار بنس إلى أن البلاد التي وردت ضمن لائحة الحظر، أثارت المخاوف لدى الكونغرس الأميركي والإدارة السابقة للرئيس باراك أوباما.

وردا على سؤال “لماذا لم يبحث الرئيس هذه الخطوة قبل إقرارها مع الجهات المختصة، لدراسة جميع العواقب التي يمكن أن تظهر جراء مثل هذه القرار؟ أجاب بنس: “لقد اتخذ القرار على عجل”، مؤكدا أن السلطات سوف “تربح هذه القضية”.