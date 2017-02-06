لماذا ترسم الشخصيات الكرتونيّة بقفازات بيضاء؟

نلاحظ أنّ شخصيات الرسوم المتحركة التي شاهدناها في صغرنا كانت ترتدي القفّازات البيضاء. ولطالما تساءلنا عن سبب هذه القفازات خصوصاً التي يضعها كلّ من ميكي ماوس، دونالد دوك، باغز باني…

فلقد لفت المختص في مجال رسم الشخصيات الكرتونيّة في نيويورك البروفيسبور جون كانميكار في حديث خاصّ لـ”Vox”، أنّ سبب هذه القفازات هو تبسيط ملامح الشخصية خصوصاً في أفلام الأبيض والأسود لأنّه من الصعب رؤية شخصيات بأيدي سوداء.

يُشار إلى أنّ والت ديزني هو أول من رسم الشخصيات بقفازات بيضاء في “أوبري هاوس” بطولة ميكي ماوس عام 1929، وهدف بذلك جعل الشخصية قريبة أكثر من البشر.