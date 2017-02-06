فرعية الدفاع أعادت البحث في المادة المتعلقة بالمفقود

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة، في المجلس النيابي، برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النائبين علي عسيران وادغار معلوف، واعتذر عن عدم الحضور النواب: باسم الشاب، انطوان سعد وآلان عون.

وحضر ايضا القاضي فوزي داغر، الخبير في موضوع الارث المحامي عبدو يونس، المطران حنا علوان عن الطائفة المارونية، ممثلة وزارة العدل القاضية هانيا الحلوة، ومستشار وزير الداخلية القاضي كارل عيراني. وتابعت اللجنة درس ما تبقى من مواد مشروع قانون الارث لغير المحمديين.

المعلومات الرسمية

وبعد الجلسة، وزعت المعلومات الرسمية الآتية: “عاودت اللجنة بحث المادتين 23 و24 المعلقتين ولم يحسم بعد امرهما، فأبقتهما معلقتين وطلبت من ممثلة وزارة العدل القاضية هانيا الحلوة درسهما في ضوء النقاش خلال جلسة اليوم والتعديلات التي طرحت في الجلسة. وأعادت البحث في المادة 33 المتعلقة بالمفقود وهو الغائب الذي اختفى في ظروف غامضة ولا يعلم أهو حي او ميت ولم يعثر على الجثة.

وأعيد البحث في المادة 36 المتعلقة بالمهل المعطاة لورثة المفقود المقررة قضائيا. ورأت اللجنة عدم خلط مهلة الست سنوات على نشر الحكم، وبالتالي انقضاء ستة اشهر على هذا النشر، فألغت اللجنة عبارة “انقضاء 6 اشهر على هذا النشر” لعدم الحاجة اليها. وستتابع اللجنة قراءة المواد المتبقية في جلسة ظهر الاثنين المقبل”.