خوري: النقاش حول قانون الانتخاب قد وصل الى نقطة الصفر

نفى وزير الإقتصاد رائد خوري بأن يكون النقاش حول قانون الانتخاب قد وصل الى نقطة الصفر، لافتا الى ان اي تأجيل سيكون من منطلق تقني.

وفي حديث لـ”صوت لبنان” ضبيه، اكد ان الهدف اليوم الوصول الى قانون يؤمن صحة وعدالة التمثيل كما ينص الطائف لكل الطوائف، مشيرا الى ان التيار الوطني الحر مع القانون الارثوذكسي لانه الاكثر صحة للتمثيل، في حين اننا نرى تغييرات في مواقف الكتل بحيث تعلن شيئا بعكس ما تضمر.

وعبّر خوري عن تفاؤله بالوصول الى قانون جديد في مدة اقصاها شهرين على الاكثر.

وبشأن مشروع الموازنة الذي سيحضر امام الحكومة في جلسة الاربعاء، أوضح خوري ان الجميع يريد الوصول الى موازنة ولكن ليس على حساب المضمون في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.