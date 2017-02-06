مشاريع تنموية بدعم من “الريجي”

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانيّة “الريجي” تقديم مساهمات مالية لتنفيذ مشاريع تنموية في عدد من البلدات، من ضمن استراتيجيتها للتنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، استقبل رئيس “الريجي” مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي في مقر الإدارة في الحدت وفداً من بلدة الضهيرة (قضاء صور) ضمّ رئيس البلدية عبدالله غريب والمختار فادي سويد وأعضاء المجلس البلدي، وسلّمه مساهمة لشراء صهريج مياه مع مولد كهربائي.

كذلك قدّمت “الريجي” مساهمة مالية لإقامة بناء إضافي الى مبنى الصليب الأحمر في تبنين (قضاء بنت جبيل). وتسلّم المساهمة من سقلاوي وفد ضمّ مدير العمليات في الصليب الأحمر اللبناني محمد مكي ورئيس مركز تبنين محمد فواز ومدرّب الإسعافات في الصليب الأحمر اللبناني ولاء شقير.

وتسلّم رئيس بلدية دردغيا – قضاء صور إدمون إيليا من سقلاوي مساهمة مالية من”الريجي” لإنارة البلدة وشراء آلية لتنظيف شوارعها. وقدم إيليا إلى سقلاوي درعاً تكريمية عربون تقدير ووفاء.

وقدّمت “االريجي” لبلدية بعلبك مساهمة لحفر بئر ارتوازية. وتسلّم المساهمة من سقلاوي رئيس البلدية العميد حسن اللقيس.

وحضر اللقاءات مع الوفود مدير التبغ الورق المهندس عبد المولى المولى ومدير الزراعة والمشترى المهندس جعفر الحسيني.