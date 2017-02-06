لحام: لحلف عالمي شامل لدحر “داعش”

التقى بطريرك انطاكية وسائر المشرق والاسكندرية واورشليم للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام اليوم مجلس الدوما الروسي الديني القادم من روسيا في مركز وزارة الاوقاف السورية في دمشق وتداول المجتمعون بحسب بيان للبطريركية بـ”العديد من القضايا التي تهم الوضع في سوريا”.

وخلال اللقاء، أشار لحام الى “الخبرة المميزة للعيش المشترك في سورية وهي خبرة مميزة ولكنها صعبة، وذلك بسبب طول الازمة السورية والخطر من اختراق قيم هذا العيش المشترك ولذلك لا بد من قيام حلف عالمي شامل بالتعاون مع سائر الدول ومع سوريا، الذي يمكنه ان يدحر “داعش” وفكره الهمجي”.

واوضح ان “عدم الافصاح عن القيم الدينية في الغرب يمكن ان يشكل خطرا على النازحين من مسيحيين ومسلمين، لا سيما في ما يتعلق بالقيم المسيحية”، شاكراً الدولة الروسية على “دعمها للمسيرة السلمية في سوريا”، ومؤكدا ان “العيش المشترك في سورية ليس عيشا فكريا وحسب بل هو عيش خبرة يومية وهو نموذج كما قال الاب الأقدس البابا فرنسيس: “ان نموذج العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين في الشرق هو نموذج للعالم بأسره”.