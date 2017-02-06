الحريري استقبل كل من سفيرة قبرص وسفير ارمينيا وتمّ عرض للعلاقات الثنائيّة

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي سفيرة قبرص في لبنان كريستينا رافتي التي قالت اثر اللقاء: اشكر الرئيس الحريري على حسن استقباله وقد جددت له تهنئة بلادي له على توليه مهامه وعرضت معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تفعيلها على مختلف المستويات كما جددت التزامنا العمل سويا لما فيه مصلحة بلدينا.

ثم استقبل الحريري وفدا من جمعية تراخيص الامتياز برئاسة شارل عربيد كما التقى سفير ارمينيا في لبنان سامفيل مكرتشيان وجرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان الحريري قد اجتمع برئيس بلدية صيدا محمد السعودي وعرض معه اوضاع المدينة ومطالبها وبعد الاجتماع ثم التقى رئيس مجلس ادارة طيران السرق الاوسط السيد محمد الحوت واطلع منه على اوضاع الشركة.