قرار حاسم للحريري بدعم صناعيّي لبنان

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي وفداً من نقابة أصحاب مصانع الرخام والغرانيت والمصبوبات الإسمنتية ومقالع حجر التزيين برئاسة النقيب نزيه نجم.

بعد اللقاء قال نجم: “أتينا اليوم كنقابة لنبلغ الرئيس الحريري عن الإغراق الحاصل لمصانعنا وللسوق اللبنانية، الإغراق الحاصل من سوريا للترابيع المنشورة والمفصّلة والتي تباع على الطرقات وفي الورش، والإغراق الحاصل بواسطة الحاويات الآتية من مصر بأسعار أقل من زهيدة، ومن الصين والبلدان الأوروبية”.

وأضاف: “نحن كصناعيي لبنان نتعرض لموجة حقيقية من الإغراق واللامبالاة، وقد أتينا للاجتماع بالرئيس الحريري، ونعرف تماماً أن دولته لا يمكن أن يكون متخلياً عن الصناعة كما يقول البعض. نحن أقوياء بدولتنا ودولتنا قوية بنا، ومن هنا أود أن أنقل بشرى سارة إلى كل صناعيي لبنان وليس فقط المتخصصين بالرخام، فقد اتخذ الرئيس الحريري اليوم قراراً حاسماً وجازماً بكيفية الوقوف إلى جانب الصناعي اللبناني أينما كان وأياً تكن صناعته، وهو أعطى التعليمات فوراً للتحضير لورشة عمل وأن تكون هناك حوافز لجميع الصناعيين”.

وتابع: “بالنسبة إلى صناعتنا، اتُّخذ القرار بأن نعامَل بالمثل، فكما تطلب البلدان الأجنبية منا رخصة استيراد، ستكون هناك رخصة لمن يود أن يستورد. كما أنه بحسب الدراسة المُعدّة من نقابتنا سابقاً والموجودة الآن في الجمارك، بعد أن وافق عليها وزراء المال والصناعة والاقتصاد، سيكون هناك رسم نوعي على استيراد الحجر المنشور، وقد دعمنا الرئيس الحريري في هذا الموضوع أيضاً، ووزير الصناعة سوف يتقدم بهذه الدراسة في أول جلسة تعقد لمجلس الوزراء”.