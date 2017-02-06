“لا انقسام مع عون بعد اليوم”… الحريري: قطعنا شوطاً بعيداً في قانون الانتخاب

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنه متفق مع رئيس الجمهورية ميشال عون على أنه لن يكون هناك انقسام بعد اليوم على مستوى الحكم، لافتاً إلى أنه على اتصال يومي معه للتباحث في مختلف القضايا والمشاكل التي يواجهها لبنان.

كلام الحريري جاء خلال استقباله مساء في السراي الحكومي أعضاء المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك برئاسة نائبي الرئيس الوزير ميشال فرعون ومطران طرابلس أدوار ضاهر والمجلس الأبرشي لأبرشية بيروت للروم الكاثوليك برئاسة المطران سليم بسترس، وتسلم منهم مذكرة تضمنت مطالب الطائفة.

وشكر الحريري الوفد لزيارته وتطرق إلى المرحلة السياسية الجديدة في لبنان فأكد التزام الحكومة إنجاز قانون جديد لانتخابات، وقال: “لقد قطعنا شوطاً بعيداً في هذا الاتجاه”.

أما في ما يتعلق بمطالب الطائفة، فقال الحريري: “كل الطوائف لها حقوق ولا بد من تلبيتها من ضمن واقعنا اللبناني على مختلف المستويات، وقد تراكمت مشاكل كثيرة خلال السنوات الماضية، ونحن حريصون على إيجاد حل لها”.

وخاطب الحضور قائلاً:” أنا ألتقي مع طائفة الروم الكاثوليك في الاعتدال الذي تمثله، لأن الاعتدال هو المدخل لحل ومعالجة جميع المشاكل والقضايا في لبنان”.

كما التقى الحريري النائب السابق فارس سعيد وعرض معه المستجدات والأوضاع العامة.