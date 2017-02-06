اسرار الصحف ليوم الإثنين 6 شباط 2017

أسرار الآلهة

نقل نقيب المحررين عن الرئيس عون أن لا أموال حالياً لدعم القطاع الصحافي والدولة تعاني عجزاً كبيراً لكن النقيب لم يشأ الاعلان عن ذلك في البيان الرسمي للزيارة بناء لرغبة القصر كما نُقل عنه.

قال دستوري عريق إن الاستفتاء في لبنان لا يلزم الحكومة أو مجلس النواب بشيء قانوني لأن الدستور لم ينص عليه.

تبيَّن أن إحدى مؤسسات تبييض الأموال تتخذ من تجارة الأدوية غطاء لنشاطها في لبنان ودول عربية أخرى.

مدير عام إحدى الوزارات الصغيرة في حقه 53 شكوى لدى التفتيش المركزي يتقرّب من التيار الوطني الحر لحفظ مقعده بعدما استجار سابقاً بالرئيسين اميل لحود وفؤاد السنيورة.

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يقال

إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يؤكّد في مجالسه أن لا خلاف مع رئيس الحكومة سعد الحريري حول قانون الانتخاب أو حول ملفات أخرى لكنهما لا يمثّلان «وحدهما كل البلد» ما يفترض أن يشمل التوافق جميع الأطراف.

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أسرار الجمهورية

لاحظت أوساط سياسية لجوء زعيم وسطي الى التهدئة بعد التشنج السياسي حيث ردّ البعض سبب هذه التهدئة الى الضمانات التي وُعِد بها في قانون الإنتخاب.

طُرح على صديق لتيار سياسي بارز، أن يتسلم إدارة لجنة إختصاصيين إستشارية لمسؤول كبير، لكنه رفض، بعدما تبيّن له أن هذا المنصب الفخري ليس أكثر من مراضاة على وعود قطعت له قبل استحقاق مهم.

قطعت إتصالات بين شخصية سياسية بارزة وحزبين سياسيين معارضين له شوطاً كبيراً في اتجاه بناء تحالف إنتخابي بينهم في إحدى الدوائر الإنتخابية الحساسة.

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اسرار اللواء

لغز

من المتوقع أن تشهد دوائر الشمال الانتخابية عملية خلط أوراق واسعة، في ظل تعثر مساعي الائتلاف بين القوى الرئيسية في المنطقة!

غمز

تحوّل ملف قضائي إلى «صندوقة» لتبادل الرسائل بين مرجع رسمي وطرف سياسي تُباعد بينهما الخلافات حول قانون الانتخاب الجديد!

همس

أظهرت إحدى الدراسات غياب مكوّن مسلم عن كادر المسؤولين في مؤسسة رقابية مهمة، تضم بقية المكونات الطائفية في مختلف الدرجات الوظيفية!

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