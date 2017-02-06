وزير الخارجية الألماني: تلقيت تطمينات أميركية بوحدة أوروبا و”الناتو”

أعلن وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل إنه تأكد بعد اجتماعات في الأسبوع الماضي مع كبار المسؤولين الأميركيين، أن الولايات المتحدة ملتزمة بوحدة أوروبا وبحلف شمال الأطلسي – “الناتو”. في حين كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وصف حلف شمال الأطلسي بأنه “عقبة” قبل توليه الرئاسة.

وقال غابرييل ، الذي التقى مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ووزير الخارجية ريكس تيلرسون الأسبوع الماضي لشبكة “أيه.أر.دي” للإذاعة والتلفزيون الألمانية: “كلنا شعرنا بقلق بسبب التصريحات المختلفة للإدارة الأميركية الجديدة”.

وأضاف: “”أوضح كل من نائب الرئيس بنس وزميله تيلرسون في المحادثات، أن لديه اهتماما قويا بوجود أوروبا موحدة، وأنه يقف إلى جانب وجود شراكة عبر الأطلسي في حلف شمال الأطلسي .وحث غابرييل النواب الألمان والمسؤولين الأوروبيين على السفر إلى الولايات المتحدة “لتأكيد هذه الاتصالات.”

وفيما يتعلق بروسيا قال غابرييل: “أعتقد أنه يجب علينا جميعا أن نأمل بالتوصل لإتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة، ليس على حساب أوكرانيا أو أوروبا، ولكن إذا خفت حدة التوترات بين هاتين القوتين العالميتين فهذا أمر طيب”.