تصاعد العنف ضد الشرطة السويدية… وتفجير سيارة شرطي ليل الأحد

انفجرت سيارة خاصة يملكها أحد رجال الشرطة السويدية امام منزله في هجوم، حسبما افادت السلطات التي اعربت عن قلقها من تزايد العنف ضد الشرطة.

وقال قائد الشرطة دان الياسون في بيان: “كل مرة يتعرض فيها احد رجال القضاء او الشرطة السويدية لتهديدات او هجمات، فان هذا الهجوم مدان”.

ولم يصب احد في الهجوم الذي وقع بعد منتصف الليل في حي تابي الفخم في استوكهولم.

ورغم ان نسبة الجريمة في السويد منخفضة مقارنة مع باقي دول اوروبا، الا ان العنف ضد رجال الشرطة ارتفع بنسبة 65 في المئة في عام واحد اذ سجلت 86 حالة في 2016، وفق الحكومة.

وقالت ممثلة نقابة الشرطة ايما كرونغبيرغ لوكالة “تي تي”: “تزايدت التهديدات واعمال العنف ضد الشرطة بهدف إسكات رجالها”.

وأضافت: “هذا أمر مروع، الجريمة المنظمة تخنق الديمقراطية ومستقبل الناس”.

ولم يعتقل أحد لعلاقته بالحادث.