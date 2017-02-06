السبهان يحمل معه للبنان دعما سعوديا كبيرا من قيادة المملكة

في إطار استكمال نتائج الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية ميشال عون للملكة العربية السعودية ، وصل إلى بيروت أمس الأحد وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان للقاء عدد من المسؤولين والقيادات السياسية والبحث معهم في سبل تطوير وتفعيل العلاقات اللبنانية السعودية في العهد الجديد، إضافة إلى ترجمة ما تم التوافق عليه في القمة السعودية – اللبنانية الأخيرة التي عقدت في الرياض.

وأكدت مصادر موثوقة لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن السبهان يحمل معه للبنان دعماً سعوديا كبيرا من قيادة المملكة ، في إطار الحرص على أفضل العلاقات مع لبنان لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، لناحية تطويرها وتمتينها على مختلف الأصعدة.