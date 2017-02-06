العثور على سلاحف وقناديل بحرية نافقة عند شاطى صور

عثر خلال اليومين الماضيين على سلاحف وقناديل بحرية نافقة من مختلف الانواع والاحجام عند شاطئ الجمل في صور.

وأعلن رئيس جمعية الحفاظ على البيئة احمد فرج “ان سبب نفوق هذه السلاحف ربما يعود لابتلاعها اكياس من النايلون الشفاف التي ترمى في البحر ولعدم وجود ثقافة بيئية”. ودعا فرج الى “الاهتمام بالبيئة البحرية والحفاظ على السلاحف، مشددا على “عدم رمي النفايات في البحر للحفاظ على الثروة السمكية ولا سيما السلاحف”، مشيرا الى “ان الشاطئ مصدر جذب للسياح وعلينا ان نحافظ على البيئة البحرية”.

وأشار إلى “ان بلدية صور تسير دوريات عند المحمية البحرية التي أقامتها مؤخرا للحفاظ على السلاحف في منطقة الجمل، ووضعت لافتات تحذر من اصطيادها وتدعو الى الحفاظ عليها من اجل التكاثر، لانها حيوان بحري مفيد يعمل على تنظيف البحر”.