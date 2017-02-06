3 مسؤولين أميركيين في لبنان قريبا جدا لرفع تقارير إلى ترامب

يستمر قانون الإنتخاب العتيد الشغل الشاغل للمسؤولين واللبنانيين على حدّ سواء، الّا أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على ايّ صيغة إنتخابية بعد، فيما المهل تضغط والعد العكسي يبدأ، ما يَضع البلاد أمام احتمالات شتى. في وقت غابت اللجنة الرباعية المكلّفة إعداد القانون عن الأسماع والأبصار في ظل كلام عن اجتماعات تعقدها بعيداً من الاضواء.

وتنظر المراجع الدولية بإهتمام كبير الى تطور الوضع في لبنان، ولم يخف سفراء دول كبرى، خلال الساعات الـ 48 الماضية، أسفهم لعدم وضع قانون إنتخاب نيابي جديد، وباتوا يتوقعون تأجيل حصول الإنتخابات النيابية في موعدها الدستوري.

وأبدَت هذه المراجع لصحيفة “الجمهورية”، استغرابها لعدم حصول وعي لبناني للأخطار المُحدقة نتيجة التطورات الجديدة، سواء في سوريا او إسرائيل او الولايات المتحدة الأميركية.

وتمنّت لو انّ المسؤولين اللبنانيين يحذون حذو العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، فيزورون واشنطن، لحفظ مقعد لبنان في متغيّرات الشرق الأوسط، خصوصاً انّ مشروع “المناطق الآمنة” للنازحين السوريين، في حال تطبيقه، لا يشمل الحدود اللبنانية ـ السورية حتى الآن، إنما حدود سوريا مع تركيا والأردن فقط.

وفي هذا المجال علمت “الجمهورية” انّ اصدقاء لبنان في واشنطن طلبوا من مسؤولين أميركيين في مجلسي الشيوخ والنواب، أن يزوروا لبنان للإطلاع على الوضع، وحضّ المسؤولين على التحرّك في اتجاه عواصم القرار والأمم المتحدة.

كذلك علمت “الجمهورية”، انّ هناك 3 زيارات لمسؤولين أميركيين متوقعة قريباً جداً إلى لبنان للإطلاع على الوضع ورفع تقارير الى الإدارة الأميركية الجديدة، وخصوصاً الى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، ذلك انّ اصدقاء لبنان في الولايات المتحدة الأميركية “يتخوّفون من أن تؤدي سياسة ترامب تجاه إيران الى انعكاسات مباشرة على الصعيد اللبناني نظراً الى دور “حزب الله” في لبنان”.