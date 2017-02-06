طقس الغد صاف مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح في المناطق الجنوبية ليلا.

الطقس مستقر مع كتل هوائية دافئة نسبيا تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر الأربعاء حيث يبدأ بالتقلب التدريجي.

طقس الغد صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح في المناطق الجنوبية ليلا، أما الأربعاء فيكون غائما جزئياً بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة دون تعديل على درجات الحرارة التي تنخفض تدريجيا اعتبارا من الظهر، مع ارتفاع نسبة الرطوبة حيث يتحول الطقس الى غائم مع تكون الضباب على المرتفعات وتساقط أمطار متفرقة أحيانا بدء من المساء ويحتمل حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع 1700متر وما فوق.

الحرارة على الساحل من 11 الى 18 درجة، فوق الجبال من 3 الى 12 درجة، الأرز من -4 الى 7 درجات، في الداخل من 1 الى 16 درجة.

الرياح السطحية جنوبية غربية الى غربية نهارا، شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

الإنقشاع جيد والرطوبة النسبية على الساحل تراوح بين 50 و 75 %.

حال البحر معتدل، حرارة سطح الماء: 17 درجة.

الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 06:32 ساعة غروب الشمس: 17:13.