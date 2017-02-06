احتال على 128 فتاة… وسقط بالأشرفيّة

تمكنت عناصر مخفر مشتى حسن – فصيلة القبيات في وحدة الدرك الاقليمي بتاريخ 2017/1/30 وبالتنسيق مع شعبة المعلومات وفصيلة الجميزة في وحدة شرطة بيروت، وبطريقة محترفة، من توقيف احد افراد عصابة تقوم بالاتجار بالاشخاص، في محلة الاشرفية، ويدعى م. ج. (مواليد عام 1967، سوري).

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بالاشتراك مع آخرين (العمل جار لتوقيفهم) بالاحتيال على ضحاياه وهنّ 128 فتاة من الجنسية الاثيوبية، حيث كان يقوم بإيهامهن واغرائهن بالسفر للعمل بفنادق في تركيا أو في محافظة الشمال، لاسيما ضمن منطقة القبيات، لقاء بدل مالي يتقاضاه منهن، ويقوم بعد ذلك بالإتصال بمكاتب شركات التاكسي في مناطق مختلفة بغية تأمين نقلهن، ثم يعمد الى تلف شريحة الهاتف المستخدمة خلال الاتصال، ولدى مرورهن على احد الحواجز الامنية في المحافظة المذكورة، يتم توقيفهن لعدم حيازتهن على اوراقهن الثبوتية.

والتحقيق جار باشراف القضاء المختص.