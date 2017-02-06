بارود لـ”لبنان الحر”: لإقرار قانون جديد للإنتخابات

اكد وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود انه وفقا لقانون الستين فإن المهلة القصوى بين مدة نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ويوم الإتتخابات هي 100 يوم، وبما ان مهلة ولاية المجلس الممد له تنتهي في 20 حزيران، فإن الدعوة يجب ان تكون قبل 21 شباط 2017.

وردا على سؤال عما اذا كانت الدعوة ستجرى في موعدها أجاب بارود في حديث للبنان الحر ان الجواب يكمن في كلام الرئيس عون حين قال: ” لا تهددوني بالفراغ”.فهذا يدل على امكان عدم توقيعه على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفقا لقانون الستين الذي يرفضه.

أضاف بارود انه حتى لو لم تُدعَ الهيئات الناخبة لن يقع لبنان في الفراغ الإ ابتداءا من 21 حزيران مشيرًا الى أنّ الحلّ الأفضل في هذه الحالة هو أن يتمكن مجلس النواب من إقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية.

وأشار بارود الى ان عدم الدعوة للهيئة الناخبة في موعدها يعتبر مخالفة للقانون، لكنه قد يكون خيارًا سياسيًا بعدم تطبيق القانون الحالي والذهاب الى قانون أخر.

وفي حال دعيت الهيئات الناخبة وفقا لقانون الستين تصل القزى السياسية الداعمة لهذا القانون الى هدفها، وتسقط إمكانية إقرار قانون أخر.

وأوضح بارود ان مرسوم دعوة الهيئات الناخبة هو مرسوم عادي لا يحتاج الى مرسوم يوقع من قبل مجلس وزراء، بل يكتفي بإمضاء وزير الداخلية، رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.